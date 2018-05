Luncz Lili az ország legjobb kereskedője - a végzős lány már állásajánlatot is kapott

Lili a tanteremben, ahol a kasszázást lehet gyakorolni. Fotó: Szabó Imre

Az iskolának is dicsőség



A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum tagintézményeként működő makói iskola vezetője, Kincses Tímea lapunknak azt mondta, bár más versenyeken jeleskedtek, ilyen sikert évek óta nem értek el diákjaik. Lilit 5 pedagógus készítette fel a versenyre szeptember óta: Diós Ildikó, Lovász Edit, Nagy Éva, Ráthonyi Ildikó és Risch Ilona. Az elődöntőig egyébként másik két diákjuk – Ádok Henriett logisztikus és Szabó Gergő festő-mázoló – is eljutott idén. Lili győzelmének értékét jelzi: a megyében rajta kívül csak egy diák lett első helyezett az országos versenyen.

– Háromfordulós, nehéz verseny volt, budapesti döntővel – mondta a 19 esztendős Luncz Lili, aki a makói Návay-iskola végzőseként kereskedelemből első lett az országos szakmai tanulmányi versenyen. A szorgalmas diáklány először Szegeden, a kamara székházában kapott írásbeli feladatokat, aztán előválogatón vett részt, végül a fővárosban megrendezett, Szakma Sztár Fesztivál nevű döntőn olyan feladatokat oldott meg, mint megrendelési bizonylatok szakszerű kitöltése, egy árurendezvény megtartása a tavasz témakörében, majd angol és magyar nyelvű áruajánlás. A győzelemért díszes okleveleket, aranyérmet kapott, és természetesen mentességet a szakmai záróvizsga alól.Lilit olvasóink már ismerhetik: éppen 5 évvel ezelőtt írtuk meg róla, hogy magyarcsanádi általános iskolásként második lett egy országos román nyelvű szavalóversenyen. Ezt a nyelvet mifelénk jól lehet hasznosítani a kereskedelemben, és Lili gondolkozik is azon, hogy az angol mellett ebből is nyelvvizsgát tesz. Miután megnyerte a versenyt, több helyről is állásajánlatot kapott – többek között attól a multicégtől, ahol gyakorlatát teljesítette; az áruházban polcot töltött, vevőket szolgált ki a csemegepultnál, teljes értékű munkát végzett. Az ajánlatokat megfontolja, ugyanakkor nem biztos, hogy végül kereskedő lesz. – A továbbtanuláson egyelőre nem gondolkozom. A suli után biztosan a szakmában fogok dolgozni egy darabig, de az álmom az, hogy állatgondozó legyek – vallott terveiről.