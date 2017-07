Magyarcsanádon is rombolt a szél: széttépte a vihar Molnárék házának tetejét

Gyökerestül kidőlt fák

Van biztosításuk

Negyvenöt családiház rongálódott

– Kiszaladtam, mert láttam, hogy a szél viszi az ágyneműt a szárítókötélről, de a férjem rám kiabált, hogy azonnal jöjjek be – mesélte a csütörtökön történteket a magyarcsanádi Minyó Etelka. – Jól tette, mert akkor már potyogtak a tető darabjai az udvarra – mondta a rövid, de pusztító erejű viharról. Férje, Molnár Sándor hozzátette: a tető darabjai közül volt, ami a ház előtti villanyvezetéken lógott, de olyan is, amit a harmadik szomszéd udvarára vitt a szél.– Nem kértem vissza, mert ott is belekapott a vihar a tetőbe, azzal foltozták be – tette hozzá. A hetvenes éveiben járó házaspár a Kossuth utcában lakik. A faluban nem sok házat rongált meg a vihar, de ezen a környéken okozta a legtöbb kárt. Láttunk gyökerestül kidőlt fát, leszóródott cserepeket, megrepedt falakat. Az egyik idős asszonynál a melléképület tetejét szakította le és vitte odébb a szél.Molnár Sándor a tűzfal törmelékét, a leszakított bádogkéményt és a többi maradványt összegyűjtötte egy halomba az udvaron. Most várják a kárszakértőt, mert a biztosítást 30 éve fizetik – egyébként amikor az utcában jártunk a vihar nyomait vizsgálva, többen is megkérdezték, nem a biztosítótól jöttünk-e. Molnárék úgy becsülik, a most fóliával védett tető helyreállítására 1 millió sem lesz elég. Egyébként a fóliát az önkormányzat adta nekik. A mestert, aki felbecsüli, mennyiből és mikorra lehet rendbe hozni a tetőt, mára várják.A viharkárok felszámolása a katasztrófavédelem tegnapi összegzése szerint befejeződött. Molnár Krisztina főhadnagy, megyei szóvivő lapunkat úgy tájékoztatta, hogy a zivatart követő viharos erejű, 70-75 kilométeres szél miatt Nagylakon és Magyarcsanádon összesen negyvenöt családi ház rongálódott meg. A nagylaki károkról már részletesen írtunk: több helyen leszakadt faágak, a földből gyökerestül kifordult fák akadályozták a forgalmat. Volt, ahol a villanyoszlop is kidőlt, komoly károkat okozva a közeli épületekben, ráadásul mintegy negyven fogyasztónál akadozott az áramellátás . Összesen több mint hatvan, a viharral kapcsolatos lakossági bejelentés érkezett a szegedi főügyeletre. A megyéből négy hivatásos és öt önkéntes tűzoltó egység dolgozott a viharkárok felszámolásán. Személyi sérülésről nem érkezett hír a katasztrófavédelem megyei ügyeletére