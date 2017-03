Májusig le kell bontani Vargáék üzletét Apátfalván

Megvonták a közterület-használati engedélyt Apátfalván a Kossuth utcai zöldséges bódétól, így döntött a képviselő-testület, zárt ülésen. Ezt már korábban is tervezték. A bódé lebontatása azért érdekes fejlemény a község közéletében, mert ez a zöldséges üzlet öt éve Varga Péteré, a település előző polgármesteréé, aki most is tagja a megyei közgyűlés MSZP-frakciójának (2017. február 2. Lebontatnák a korábbi polgármester boltját). A helyi önkormányzat pályázaton pénzt nyert a Kossuth utcai piac felújítására. A 34 éve ott álló bódé azért van útban, mert oda ajándékboltot terveznek.Varga Pétertől tudjuk, a határozat értelmében május elsejéig le kell bontatnia a bódét. Azt nem mondta meg, végrehajtja-e a döntést. Az önkormányzat határozata miatt csak bíróságon, perrel kérhet jogorvoslatot.– A piacot is fel lehetne újítani, és ajándékboltot is lehetne építeni úgy, hogy az én üzletem a helyén maradjon. Nem véletlen, hogy ez így föl sem merült – mondja Varga Péter . Nemrég Facebook-oldalán tudósított a családjára vonatkozó döntésről. Úgy érvelt, a döntés az ő ellehetetlenítése céljából, illetve „egy jól behatárolható érdekkör helyzetbe hozása" érdekében született. Állítja, az önkormányzat „közel 80 millió forint közpénzt fordít ennek a dolognak a megvalósítására", amit praktikusabban is el lehetne költeni. Vargának 1948 ismerőse van, a 21 hozzászóló Vargáék védelmében írt.Igaz-e, hogy május elseje a bontás határideje? Milyen eszköz van az önkormányzat kezében, ha a tulajdonos nem hajtja végre a döntést? Mit gondol az önkormányzat arról, hogy Vargáék szerint az ő üzletük elbontatása nélkül is rendbetehető a piac, és megépíthető az ajándékbolt? Kérdéseinket elküldtük Szekeres Ferenc apátfalvi polgármesternek. Ő azt válaszolta, az képviselő-testület zárt ülésén tárgyalt hatósági ügyről nem adhat tájékoztatást.„Természetesen a képviselő-testületi határozatok végre nem hajtása esetén a jogszabály által megengedett eszközök vannak az önkormányzat kezében" – írta Szekeres Ferenc. Arra is emlékeztetett, hogy a helyi rendelet szerint a közterület-használati engedélyt közérdekből bármikor visszavonhatja az önkormányzat, ezzel minden ügyfélnek tisztában kell lennie.