Makó krónikása letette a tollat

Mindig kedvesen, készségesen válaszolt kérdéseimre, és kimeríthetetlen ismeretanyagról árulkodó válaszai mellé mindig kaptam néhány érdekes anekdotát is a témában. Szállóige is született róla. E szerint, amit ő nem tud Makóról, azt nem érdemes tudni. Ezt most már sajnos múlt időben kell mondanunk, Feri bácsi ugyanis vasárnap letette a tollat – örökre. Legutóbb idén januárban írtam róla, amikor egykori munkahelye, a József Attila Múzeum ünnepséget rendezett 90. születésnapja tiszteletére . Ebből az alkalomból még egy róla szóló könyv is megjelent. A tősgyökeres makói Tóth Ferenc életútja olyan gazdag, hogy nehéz összefoglalni dióhéjban. Három múzeumot alapított: Makón a József Attila nevét viselőt, az irodalmi emlékhely Espersit-házat, valamint Ópusztaszeren a Hagymás házat. Emellett fáradhatatlan kutatómunkájának gyümölcseként több polcnyi általa írt és szerkesztett kötet dolgozza fel a város múltját. Ezek közül talán a Makói Monográfia 6 kötete emelhető ki – ő maga is azt mondta egyszer, hogy ezekre a legbüszkébb. Egyéb díjak, kitüntetések mellett szülővárosa díszpolgári címet adományozott neki.Polihisztor szellemiségű tudós, ráadásként – ez az igazán nagyok jellemzője – szerény és közvetlen ember volt. Távozásával a város szürkébb, szegényebb lett, szellemisége azonban művei által örökre része lesz Makónak.