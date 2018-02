Makó sem kér migránsokat

A nyilatkozat elutasítja az illegális bevándorlást, az azt támogató szervezeteket és a bevándorlást szervező irodákat.



A dokumentum emlékeztet rá: Makó határközeli városként jól ismeri az illegális migrációval járó társadalmi kockázatokat, és a város képviselő-testülete a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról már 2016-ban határozott, illetve csatlakozott a nagyfai befogadó tábor felszámolását célzó kezdeményezéshez is. A polgármester, Farkas Éva Erzsébet hangsúlyozza, a város költségvetéséből jelentős összeget áldoz szociális célokra, és támogatja a valódi civil szervezeteket is, a Soros-terv végrehajtását segítő szervezetek megjelenése és tevékenysége ellentétes a város érdekeivel.



A szerda reggel 9-kor a városházán kezdődő ülésen ezenkívül szó lesz többek között a jövő évi költségvetésről, az önkormányzati cégek büdzséjéről és az önkormányzati bérlemények díjairól is.