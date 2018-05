Makó sem menekül a nyárfaszösz elől

– A hétvégén leszakadt, és a Petőfi parki tóba esett egy kanadai nyárfa terebélyes ága – jelezte egy olvasónk makói szerkesztőségünkben. A vastag ágat időközben a partra húzták, tegnap már ott láttuk. Ez az a fafajta, amely nyaranta nagyon sok ember életét keseríti meg azzal, hogy fehér szösszel teríti be környezetét. Bár állományuk fogyóban van – minden évben kivágnak párat, mert elöregszenek, és újakat már nem ültetnek –, azért még mindig van legalább negyven-ötven belőlük a város különböző pontjain.Nemrégiben beszámoltunk arról, hogy a Maros-parti strandon öt nyárfát vágtak ki, mert ultrahangos vizsgálat révén kiderült róluk: törzsük belülről korhad, üreges, ezért balesetveszélyesek. Ez azonban egy másik nyárfafaj – hívta fel a figyelmünket a városgazdálkodás első embere, Nagy Nándor. A kanadai nyár erősebb, tartósabb fa, és a hétvégi erős szél miatt szakadhatott le róla az a bizonyos ág a Petőfi parkban – kivágni tehát emiatt nem kell.Makón ettől függetlenül sokan szabadulnának a kanadai nyárfáktól. Arról három éve írtunk, hogy a Hunyadi utcán aláírásgyűjtést akartak indítani egy ilyen fa kivágása érdekében, elegük lett ugyanis abból, hogy májusban heteken át szenvednek a szálló pelyhektől. Elsétáltunk most is oda – a fa ugyanúgy fehérbe borítja a környéket, mint máskor. Akikkel beszéltünk, most is bosszankodnak emiatt, nyilatkozni azonban egyikük sem akart. – Semmi értelme, úgysem érünk vele el semmit – legyintett mérgesen egy idősebb asszony.– Az önkormányzat álláspontja változatlan a kanadai nyárfákkal kapcsolatban – mondta Baranyi Katalin főkertész, akivel a várost járva találkoztunk. Azaz: ezeket a fákat sem fogják kivágni, ha egészségesek, hiszen árnyékot adnak, oxigént termelnek. Hozzátette, ha lenne egy kis eső, nem volna ennyi szösz, egyébként pedig hamarosan vége annak az időszaknak, ami a pelyhedzéssel jár.