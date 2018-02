Makói alapítvány oktatja a szigetvári tanárokat

Makón készült szorobánok segítségével, makói módszerrel fogják tanítani a matematikát a szigetvári Istvánffy Miklós Általános Iskolában a 2018/2019-es tanévtől. Most a tanárok tanulnak. Az intézmény szerződést kötött az Első Szorobán Alapítvánnyal. A makói székhelyű szervezet elnöke, Vajda József lapunknak elmondta, vállalták, hogy négy éven át segítik az iskolát az eszköz bevezetésében. Látogatni fogják az órákat, ötletekkel járulnak hozzá a közös munkához.



A golyós japán számolóeszközt negyedszázada használják hazai iskolákban. Hívei szerint sokkal biztosabban megtanulnak számolni a gyerekek, ha ezen oktatják nekik az alapműveleteket. A makói alapítvány a kilencvenes évek eleje óta dolgozik ennek érdekében: szoboránt gyárt, és tankönyvet, munkafüzetet írt, oktatási módszert dolgozott ki. Vajda József és Vajdáné Bárdi Magdolna Számolj te is szorobánon! című munkája hazai és nemzetközi díjak sorát kapta.



Lapunk időnként beszámolt ezekről a sikerekről – Vajdáék munkájának Japánban is volt visszhangja, ottani tévéstábok jöttek el riportot készíteni –, mégis, sokáig úgy látszott, az alapítvány nem lehet próféta saját hazájában. A kitartás azonban meghozta az eredményt. Ma az ország iskoláinak harmadában valamilyen formában jelen van a japán számolóeszköz. Az alapítvány a Baranya megyei intézménnyel kötött szerződés után újabb iskoláknak mutatkozik be.



Vajda József lapunknak azt mondta, izgalmas kihívás pedagógusként elmenni egy idegen iskolába, kiállni, ismeretlenül, a gyerekek elé, mert ők általában pozitívan fogadják, hogy nem csak ülni, figyelni, írni kell. Sokat számít, hogy a diákok a megszokottnál nagyobb mértékben válnak az óra cselekvő részesévé. – A szorobán alkatrészei nem szóródnak szét, egy mozdulattal elő lehet venni a táskából, amíg szükség van rá. Egy idő után nem kell. A piacon, boltban már csak gyorsan, pontosan kell számolni fejben, erre tanítunk a szorobán segítségével – mondta Vajda József.