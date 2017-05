Makói gyereknap, a mozgáskorlátozottakra is gondoltak - fotók

- Nagyon élveztem, jó volt! - így értékelte a kerekesszékes Lipták János a makói Petőfi parkban a mozgáskorlátozott gyerekek számára épített körhintát. Azt, hogy az itteni, igen népszerű játszótéren speciális játékok is legyenek, az ő nővére, Kovácsné Bozsár Enikő először lapunkban vetette fel , bő egy évvel ezelőtt. Meghatottan mondta, nagyon jó, hogy az álma megvalósult, így végre a mozgásukban akadályozott gyerekek is jöhetnek játszani - ráadásul ép társaikkal együtt, ami az elfogadást is segíti.Azt már Weszelyné Véghseő Henriett képviselőtől tudtuk meg, hogy a cikkünk nyomán indult adakozásból összesen 3 játékot - lengő, illetve körhintát és homokozót - sikerült beszerezni, összesen 4 és fél millió forintból. Az avatásra még Lázár János honatya-miniszter is eljött.A makói gyermeknap egyébként is jól sikerült: a Petőfi park alkalmi játékain, a kézműves foglalkozásokon, az állatsimogatónál vagy a lovaglásra óriási volt az érdeklődés. Volt bébikötvény-átadás és jégrémet is kaptak a gyerekek.