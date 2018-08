Makói mesterre emlékezik Decs

A decsi tájház is őrzi a makói művész emlékét. Fotó: József Attila Múzeum

A Népművészet Mestere címmel is kitüntetett Bíró Annamária 1951-ben született Makón; az itteni Bartók-iskola diákja volt, ebben az időszakban szeretett bele a rajzolásba. Az akkor Hézső Ferenc vezette alkotókörnek is tagja volt. Szegeden, a Tömörkény István Gimnázium kerámia szakán Kopasz Márta grafikus, Palotás Géza fazekas és Magos Gyula festőművész voltak a mesterei.A család 1969-ben Szekszárdra költözött, itt került közel a sárközi fazekassághoz Steig István legendás fazekasmester műhelyében. Ezután Decsre, a Háziipari Szövetkezet bemintázó műhelyébe került gyakornoknak, és a Sárköz kultúrája itt életre szóló hatást gyakorolt rá. Tehetségét bizonyítja, hogy 1970-ben sárközi kollekciójáért elnyerte az Ifjú Népművész címet is. Később a csatári kerámiaüzemben helyezkedett el, ahol 17 évet dolgozott, végigjárva a ranglétrát, a díszítéstől kezdve a művészeti vezetői posztig.Saját műhelyét 1970-ben alapította. Számos országos és nemzetközi versenyen szerepelt, több díjat nyert alkotásaival. A Népművészet Mestere címet éppen 20 éve kapta meg – nem sokkal később elhunyt. Életmű-kiállítása Rühl Gizella magángyűjteményében tekinthető meg, Szekszárdon, de immár emlékszobája is van a decsi tájházban. A makói múzeum reményei szerint a közeljövőben a szülővárosba is visszatér Bíró Annamária hagyatéka emlékkiállítás formájában.