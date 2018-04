Makói pofonügy a közösségi oldalon - az érintett tanár szerint nem történt meg az eset

Nem sokkal később arra kérte az érintett diák édesapja az oldal moderátorát, hogy távolítsa el a bejegyzést. Arra hivatkozott, hogy aki leírta a történetet, valótlanságot is állított a családjáról. Azt sem szeretné, hogy gyermeke neve egy ilyen eset kapcsán válna beszédtémává a városban.



A posztot töröltük, de megpróbáltunk utánajárni a hír valóságtartalmának. Az édesapa nem járult hozzá, hogy a neve, illetve a gyerek neve megjelenjen az újságban, és nem kívánt nyilatkozni a történtekről. Ám ami huszonnyolc diák szeme láttára történik, az nem marad titokban a városban.



A szóbeszéd szerint órán történt az inzultus: a diáknak leesett a tolltartója az asztalról, fölállt, hogy fölvegye. A tanár ezt az óra rendjének megzavarásaként értelmezte, húzni kezdte a diák fülét, aztán pofon vágta. Arról, hogy volt-e szóváltás az eset előtt, nem szól a történet.



Felhívtuk a Facebook-bejegyzésben említett tanárt is. Ő kijelentette: nem történt meg az, amit a posztoló állított. Az iskola vezetését is kerestük, de a tankerület engedélye nélkül nem nyilatkozhat.