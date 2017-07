Makói segítséggel cserélik a viharvert nagylaki tetőket

Sipos Imre adományát tegnap reggel pakoltatta kisteherautóra Locskai Zoltán nagylaki polgármester (jobbra). Fotó: Szabó Imre

A makói Sipos Imre azért tartott a garázsában 900 darab, összesen 120 négyzetméternyi palát, mert mielőtt cserépre váltott, ez volt a háza tetején. A használt, de letisztított, kiváló állapotú palákat először a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei viharkárosultaknak akarta felajánlani, Megyaszón azonban azt mondták, nem tudják elvinni. Aztán, miután látta lapunkban a hasonlóan pusztító nagylaki szélvihar után készült drámai fotókat, bejött a szerkesztőségbe, hogy segítsünk neki kapcsolatba lépni a határközség polgármesterével. Felhívtuk Locskai Zoltánt, aki nagy örömmel fogadta a felajánlást, és megígérte, megszervezi, hogy el tudják hozni az adományt Makóról.Tegnap kora reggel magyarcsanádi kollégája, Farkas János hozta el egy kisteherautóval Locskait és három embert, aki segített a pakolásban.

Sipos Imre rakodás közben elmondta, azért döntött úgy, hogy segít, mert 9 gyerekes családban nőtt fel, és pontosan tudja, milyen az, ha valaki ilyen helyzetbe kerül. Ruhákat korábban is vitt a Máltai Szeretetszolgálatnak, egy színes tévét pedig a makói hajléktalanszállónak ajándékozott.A nagylaki polgármester azt mondta, egyelőre nem tudja, mely házaknál fogják pótlásra használni a makói adományt, de az már kiderült, hogy vannak hasonló technológiával borított tönkrement tetők a faluban. A palából még a vihar által ugyancsak megtépázott Magyarcsanádnak is jut – ott egy önkormányzati ingatlan tetejét foltozzák majd be vele.