Makói újévi koncert fényshow-val

– Makó a siker kapujában áll – mondta tegnap este hagyományos újévi köszöntőbeszédében Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere. Emlékeztetett, az új makói városvezetés 5 évre 19 milliárdos fejlesztési programot hirdetett, és a kormány már eddig 25 milliárdot jóváhagyott itteni beruházásokra. Utalt arra is, hogy a napokban zöld utat kapott a Hagymatikum bővítése is, 9,5 milliárd forint értékben. Mindez azt jelzi, hogy a város számíthat a kormány támogatására. Hozzátette azonban, hogy a sikerhez helyben is egységre, összefogásra és együttműködésre van szükség, ahogyan egy zenekarban is kell a harmónia.A polgármesteri köszöntő most is a sportcsarnokban rendezett újévi koncerten hangzott el, ahol a magán-zeneiskola koncertfúvós zenekara lépett fel – köszöntötték az együttes jubiláló tagjait is – a város szülötte, Cseh Antal operaénekes közreműködésével. Az est sztárvendége Péter Szabó Szilvia volt, a hangverseny végén fényshow szórakoztatta a közönséget a Csanád vezér téren.