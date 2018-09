Makói vízműügy: lejárt a 11. határidő is - titok, meddig folyik a nyomozás

„A nyomozás jelenleg is folyamatban van. A folyamatban lévő eljárásról a nyomozás érdekeire való tekintettel egyéb információt nem áll módunkban adni" – reagált kérdésünkre a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság.Szanka Ferenc, a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője javasolta, hogy forduljunk a rendőrséghez az ügy állását firtató kérdésünkkel. Mint mondta, változott az ilyen ügyek vizsgálatára vonatkozó jogszabály, és bár tény, hogy a Legfőbb Ügyészség által a vizsgálat befejezésére szabott augusztus 24-ei határidő lejárt, újabb ügyészi intézkedés nem történt ebben az ügyben.A makói városvezetés 2015-ben tett feljelentést, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. Véleménye szerint az önkormányzati tulajdonú Makó-térségi Víziközmű Kft.-nél korábban túl sok prémiumot fizettek, és bizonyos feladatokat külső vállalkozásoknak szerveztek ki, indokolatlanul. A kft. korábbi vezetése ragaszkodott ahhoz, hogy ennyi prémium a szakmában megszokott, a kiszervezés pedig észszerű döntés volt. A nyomozást az ügyészség kezdeményezésére előbb a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság (CSMRFK) végezte. A rendőrök iratokat vittek el, dolgozókat hallgattak ki. Az ügyészség több alkalommal is meghosszabbította a vizsgálat befejezésére szabott határidőt.Tavaly a CSMRFK akkori vezetője, Lukács János dandártábornok – arra hivatkozva, hogy megyei rendőri vezetőként az ügyben érintett képviselő-testületeknek is be kell számolnia – kérte, más rendőrséget jelöljenek ki az ügy vizsgálatára . Így jutott a feladat a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságnak, amely tavaly nyárig szintén nem talált bűncselekményt.Erre hivatkozva a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség egy éve, augusztusban úgy döntött, megszünteti az eljárást. Ez ellen a kft. felszámolója panaszt jelentett be, ennek helyt adott a Csongrád Megyei Főügyészség, és elrendelte a nyomozás folytatását. Előbb december 24-ig, majd április 24-ig, végül 2018. augusztus 24-éig hosszabbították meg a határidőt – utóbbi két esetben erről már a Legfőbb Ügyészség döntött.(leadképünk illusztráció - a szerk.)