Makón 114 millióból 10 bérlakást felújítanak, 4 újat építenek - Kezdődhet a Honvéd rehabilitációja

– A leromlott városrész rehabilitációjára 730 millió forintot, életvezetési programok szervezésére pedig további 219 millió forintot nyert önkormányzatunk – mondta Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere a pénteki sajtótájékoztatón, ahol aláírták a kivitelezővel a szerződést, amely a Honvád városrészben 10 önkormányzati lakás felújítását, és 4 új lakás építését tartalmazza. – A teljes projekt 3 részből áll. Ennek első állomása a mostani, 14 lakásos infrastrukturális fejlesztés. A következő szakaszban egy közösségi ház épül, benne egy bérlakással, 2 sportpályával, 2 játszótérrel, valamint parkolókkal. A harmadik szakaszban a Honvéd városrész csapadékvíz-elvezető rendszerét fejlesztjük, valamint 14 út is épül.



A bérlakások felújításáról, illetve építéséről a kivitelező cég, a Silye és Fiai Kft. ügyvezető igazgatója, Silye Zoltán beszélt: – Felújítjuk a 10 meglévő lakás energetikai rendszerét. Az épületeket szigeteljük, fürdőszobákat alakítunk ki, és a födémet is megújítjuk. Az új építésű lakások 62 négyzetméteresek lesznek, 2 szobával, közösségi előtérrel, fürdőszobával, kamrával.



Az összességében 114 millió forintos beruházás a Dembinszky, Paizs, Berzsenyi, Wlassich, Szigeti és Türr utcákat érinti.



A kivitelezési munkákat a szerződéskötés után máris elkezdik. A befejezés határideje október 31.

A 10 felújításra váró lakásban bérlők élnek. Számukra a munkálatok idejére az önkormányzat biztosítja a lakhatást.



– A beruházás célja, hogy a több mint 20 éve méltatlanul elhanyagolt városrészben élők komfortérzetét javítsuk – mondta Farkas Éva Erzsébet, azt is megemlítve, a Honvéd városrész felújítását már 20 évvel ezelőtt kezdeményezte Sánta Sándor önkormányzati képviselő. Akkor egy tanulmányt is készíttetett. Az ő munkájának köszönhetően indulhatott el két évtized után a városrész fejlesztése.



Gilingerné Ráday Krisztina, a Makói Roma Önkormányzat elnöke kiemelte, a leromlott állapotú városrész arról híresült el, hogy ott romák laknak: – Örülünk annak, hogy húsz év után ide is figyelmet fordít a város. Meghallották a hangunkat, hogy igenis kell valamit kezdeni a Honvéddal. A bérlakásokban élők örülnek, hogy otthonaikat felújítják. Mindenkit megnyugtattunk, hogy a munkálatok befejezése után mindenki abba a lakásba költözhet vissza, ahol addig élt.



Farkas Éva Erzsébet és Silye Zoltán írták alá a kivitelezési szerződést.