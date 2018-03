Makón a lányok is labdába rúgnak

– A legjobban azt szeretem a fociban, hogy meg tudom mutatni, ebben is jobbak lehetünk a fiúknál! – mondta a makói Návay-iskola női focicsapatának kapitánya, Papdi Patrícia. Ő már 10 éve focizik; azért kezdte el, mert a családban mindenki rúgta a bőrt, még az édesanyja is. Korábban igazolt játékos is volt, de egy sportsérülés miatt már csak az iskola színeiben lép pályára. A csapatot egyébként nem volt nehéz megszervezni. Megtudtuk, még olyan is van a lányok közt, aki profi labdarúgó-karrierről álmodik, és ez meg is látszott a teljesítményükön.A Keri lánycsapata az Erdei János Sportcsarnok tavaszi sporthetén játszott a többi középiskola válogatottjával. A sportcsarnok igazgatója, Márton Imre elmondta, hosszú évek óta rendeznek hasonló tornát tavasszal a helyi középiskoláknak labdasportokban. A hét minden napján másik sportág kerül sorra, a fiú és a lány foci után a kosárlabda, a kézilabda, a röplabda és a floorball következik. A cél a mozgás, az egészséges életmód népszerűsítése – aki épp nincs pályán, az szurkolhat diáktársainak.