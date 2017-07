Makón is lehet nemzeti zászlót kérni

A javaslatot – mint korábban megírtuk – vásárhelyi mintára Hadik György képviselő (Fidesz–KDNP) terjesztette elő. Az elképzelés szerint a nemzeti összetartozást a nagyobb ünnepeken így azok is kifejezhetik otthonuk fellobogózásával, akik ezt eddig anyagi okokból nem tehették meg.



Az ötletgazda az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta, a zászlókat a jövő héttől a város honlapján, illetve személyesen a kabinetirodán lehet majd kérni. Aki jelentkezik érte, lobogót, zászlórudat és zászlótartót is kap. Ezek együtt a városnak igénylésenként 8000 forintjába fognak kerülni. Egyelőre 2,5 milliót különítettek el erre a célra, és az első szakaszban 312 zászlót fognak szétosztani. Ha kiderül, hogy még többre lenne szükség, bővítik a keretet. Azt tervezik, hogy a lobogókat az egyik fogyatékkal élőket foglalkoztató cég közreműködésével készíttetik el. Az első darabokat várhatóan szeptemberben adják át.



A zászlóügy vitájában egyébként Török Miklós (DK) előállt azzal a javaslattal, hogy aki akar, ne csak piros-fehér-zöldet, hanem uniós zászlót is igényelhessen. Hadik erre azt mondta, ő ilyen lakossági igénnyel még nem találkozott, de ha Török szerint ez jó ötlet, terjessze elő külön javaslatként. Török válasza: ha valaki mindkét lobogót igényli, kettős zászlótartó kell hozzá, így érdemes lenne levenni Hadik javaslatát a napirendről, hogy átgondolhassák. Sánta Sándor (Fidesz–KDNP) erre, ki tudja, mennyire komolyan azt indítványozta, akkor már inkább NATO-lobogót lehessen igényelni a magyar mellé.



A testület többsége végül úgy döntött, hogy nem veszi le a Hadik-féle javaslatot, és meg is szavazta azt.