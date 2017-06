Makón járt Habsburg György, Sisire emlékezik a város

Apjával járt már a városban Habsburg György



Makón nem ez volt az első Habsburg-látogatás: 1991. október 31-én a városban járt Habsburg Ottó és fia, Habsburg György. Az ünnepi képviselő-testületi ülésen Sánta Sándor akkori polgármester átadta a város díszpolgári oklevelét Habsburg Ottónak, majd megfordultak a múzeumban is, amelynek udvarában felavatták a Zala György alkotta Erzsébet királyné- szobrot. Ez a trianoni békediktátum után került Aradról Makóra még az 1920-as években. Sokáig raktárban porosodott, de 26 éve újra megtekinthető.

Erzsébet királyné ugyan sosem járt Makón, a városban mégis nagy tiszteletnek örvend – mondta a nem mindennapi tárlat megnyitóján névrokona, Farkas Éva Erzsébet polgármester. Emlékeztetett rá, hogy a város annak idején két festményt is rendelt Sisiről; ezek a kiállításon most megtekinthetők – az egyik régóta itt van, a másik most tért haza Miskolcról. A város tiszteletére árvaházat építtetett, amelynek alaprajza E betűt formál, és tíz makói menyecske sütötte a királyi pár Békés megyei látogatásakor a makói túrós lepényt számukra.A makói kiállítás apropója: Erzsébet 180 évvel ezelőtt született, illetve 150 évvel ezelőtt koronázták meg férjével, Ferenc Józseffel együtt. A megnyitóra eljött az egykori uralkodó család leszármazottja, Habsburg György nagykövet is, aki magyarul mondott köszöntőjében emlékeztetett rá: Sisi szerette a magyarokat, és fontos szerepe volt abban, hogy a forradalom és szabadságharc utáni viharokat sikerült lecsendesíteni, létrejöhetett a kiegyezés. Beszéde után a város polgármesterével együtt leleplezte a királynét ábrázoló, csak a kiállítás idejére Makóra hozott Erzsébet-festményt, Karlovszky Bertalan restaurált alkotását.Az Erzsébet királyné tisztelete című kamarakiállítást a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum, a Csongrád Megyei Levéltár és a József Attila Múzeum kincseiből állították össze. A két festmény mellett a relikviák között látható például Sisi koronázási ruhájának hiteles másolata, a királyné egy magyarul írt levele és több személyes tárgya. Mindezt meg lehet nézni ma, a Múzeumok éjszakája helyi rendezvénye keretében – délután 4-től indulnak a programok, Sisi-ruhabemutató, társastánc és éjszakai tárlatvezetés is lesz –, sőt még vasárnap is.