Makón közmunkások takarítják be a termést - galéria

– A makói önkormányzat jelenleg folyó Start-közmunkaprogramjában idén 25 közmunkás dolgozik – tájékoztatta lapunkat Nagy Nándor, a Városgazdálkodás ügyvezető igazgatója. Ennek egyik fontos eleme a szántóföldi növények termesztése. Ez 7,9 hektáron, egy, az ipari park mögött lévő területen folyik. Amikor a helyszínen jártunk, épp a burgonya és a vöröshagyma betakarítása folyt. Előbbivel már végeztek is a szorgos kezek, így tudni lehet, hogy összesen 160 mázsa termett. A makói önkormányzat földjein ezen kívül többek között fűszerpaprika és olajtök is terem.Kádár József önkormányzati képviselőtől megtudtuk, 2015 óta több száz mázsa zöldségfélét, illetve – a vetésforgó miatt – gabonát termesztettek a közfoglalkoztatásban részt vevők. A terményeket az Egyesített Népjóléti Intézmény időseket, bölcsődéseket és óvodásokat kiszolgáló konyhája dolgozza fel, illetve rászorulók, nagycsaládosok között osztják szét ugyancsak az ENI közreműködésével. Azt is megtudtuk, hogy a közmunkások egynyári virágokat is nevelnek, méghozzá 2 fóliasátorban – ezek a város köztereit díszítik.