Makón segítenek a viharban megrongálódott sírok tulajdonosainak - Jótékony célra ajánlja fel jutalmát a polgármester

A jubileumi jutalomra, mint korábban megírtuk, azért lett jogosult Farkas Éva Erzsébet (Fidesz-KDNP), mert ezidáig összesen 30 évet dolgozott a közigazgatásban – pedagógusként, intézményvezetőként, illetve polgármesterként. Ennek összegét törvény rögzíti: 3 havi járandóság, amely az ő esetében bruttó 2 millió 94 ezer forint. A jutalom megállapítása azért került a képviselők elé, mert a polgármesternek a testület a munkáltatója. A szavazás előtt, amelyből érintettként a kizárását is kérte, Farkas Éva Erzsébet elmondta: a jubileumi jutalmat három egyenlő részre osztva jótékony célokra ajánlja fel. Egyharmadából fogyatékkal élők szervezeteit (A.SZ.T.A., ÉFOÉSZ, SINOSZ, Vakok és Gyengénlátók Csoportja) támogatja, másik harmadából a halmozottan sérült fiatal felnőttek számára létesülő Erzsébet-házat, a harmadikból pedig a bogárzói templom felújítását. Az előterjesztést a testület egyhangúlag elfogadta, Sánta Sándor (Fidesz-KDNP) pedig meg is köszönte a felajánlást, és gratulált a városvezető eddigi életpályájához.



Ugyancsak napirend előtt került szóba, hogy segítséget kértek a várostól azok a hozzátartozók, akiknek a síremlékeit megrongálta a júniusi, szokatlanul erős vihar, amely fákat döntött ki a római katolikus temetőben. A felmérés szerint összesen 30 nyughely sérült meg, közülük 11 olyan súlyosan, hogy a keletkezett kár mértéke meghaladja a 30 ezer forintot. A polgármester elmondta, a város kész az érintetteknek segíteni, méghozzá a keletkezett károk negyedének erejéig, amennyiben a másik háromnegyedet a hozzátartozók, az egyház és a temetkezési vállalat állja. Az önkormányzatra eső hányad esetenként 21 és 77 ezer forint közötti összeget jelent. Erről levélben tájékoztatják az érintetteket.



A képviselő-testület úgy döntött, decemberig haladékot ad a makói utánpótlás-fociklubnak a várostól a focipálya korszerűsítésére kapott összesen 70 milliós kölcsön visszafizetésére, de – Toldi János (Fidesz-KDNP) javaslatára – azzal, hogy egyúttal a város vizsgálja meg, miért került ilyen helyzetbe az UFC. Czirbus Gábor alpolgármester (Fidesz-KDNP), majd később hozzá kapcsolódva Lázár János honatya (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy a klub ugyan engedélyt kapott a labdarúgó szövetségtől, hogy beruházására tao-pénzt használjon fel, de ez tavaly decemberben történt, és addigra már a nagy cégek döntöttek azévi tao-felhasználásukról. Év közben ilyenhez nehéz jutni, idén év végén lehet számítani nagyobb összegre. Lázár hozzátette: már tárgyalt olyan fővárosi céggel, amelyik hajlandó segíteni, és javasolja a városnak is, hogy az itt működő cégeket keresse meg ez ügyben. Megjegyezte: azt a kérdést nem neki kell feltennie, hogy felelős döntés volt-e így belevágni a beruházásba.