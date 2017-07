Makón tanítják a jövő gazdálkodóit

A cél egy mindenki számára, több nyelven is elérhető ingyenes oktatási tananyag, valamint egy szintén ingyenesen elérhető tankönyv, amelyből a mezőgazdasági és agrárgépész pedagógusok után a diákok is tanulhatnak majd. A kétéves programban az iskola hazai partnerei mellett cseh, macedón, skót és szlovák partnerintézmények vesznek részt. A Galamb-iskola minderre 85 millió forintos uniós támogatást nyert.



Olyasmikhez segíti ez a tudás az érintetteket, mint például hogy miként lehet spórolni a műtrágyázásnál vagy az öntözésnél, ha azt műholdak képét használva négyzetméterre lebontva kiszámolják, mennyi tápanyag- vagy csapadék-utánpótlás kell az adott területre. Ennek a technikai háttere már ma is megvan, de egyelőre kevés a szakember, aki ért az alkalmazásához. A pályázat lezárása után a Galamb lesz az első intézmény Magyarországon, ahol a program során felkészített tanárok tanítják a legmodernebb mezőgazdasági eszközök és stratégiák használatát diákjaiknak.