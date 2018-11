Makón továbbra sem kell félni a migránsoktól - Nem lesz rendelő az egykori pártházból

Sikeresek köszöntése



Farkas Éva Erzsébet polgármester négy embert köszöntött a közelmúltban nyújtott kiemelkedő teljesítményét elismerve. Csikota József karnagy-igazgatót azért, mert ő a legjobb karmester, együttese pedig első helyezett lett a prágai nemzetközi fúvósversenyen, Varga Józsefet, a VargaBalett Táncműhely művészeti vezetőjét, azért, mert Merényi Zsuzsa-díjat kapott, Marton Gergely erőemelőt pedig világbajnoki címéért. Hadik György képviselő orvosi minőségében érdemelte ki a gratulációt: minisztériumi elismerésben részesült.

– Az elmúlt években meghozott határvédelmi intézkedéseknek köszönhetően térségünket már nem érinti a balkáni migrációs útvonal, ezért Makón és térségében nem jelentenek veszélyt a migránsok – hangzott el a szerdai képviselő-testületi ülésen.Czirbus Gábor alpolgármester (Fidesz–KDNP) kérdésére válaszolva elmondta, ha változna a helyzet, és újra erre terelődne a migránsok hulláma, 24 óra alatt újra meg tudnák úgy erősíteni a védelmet, hogy ez ne okozzon problémát.A képviselők két ingatlan eladásáról is döntöttek. Az egyik a főtéri régi városháza, amelyért 210 millió forintot kérnek, azzal a kikötéssel, hogy a majdani vevő alakítsa gyógyszállóvá. A másik épület a Juhász Gyula téri volt pártház. Ennek hasznosítására nincs kikötés, és az ára is csak 10 millió forint. Az első épület meghirdetéséről vita nélkül határozott a testület, a másodikról Török Miklós (DK) megkérdezte: nem lehetne benne háziorvosi rendelőt létesíteni? Farkas Éva Erzsébet polgármester (Fidesz–KDNP) válaszában felsorolta, hol melyik rendelőt újítja fel a város – új épület bevonására emellett nincs lehetőség. A független Marosvári Attila azt mondta, miután a kórháznál lévő rendelőintézet elköltözött, a Vertán-telepiek ellátása érdekében ezt mégis meg kellene fontolni. Hadik György (Fidesz–KDNP) ezzel szemben arra hívta fel a figyelmet, hogy az az épület gyakorlatilag egy rom.Az ülés végén zászlókról folyt a vita. Török Miklós javasolta, hogy a makói polgárok a város költségére uniós lobogót is igényelhessenek, jövőre lesz ugyanis a 15. évfordulója hazánk uniós csatlakozásának. Czirbus Gábor erre úgy reagált, hogy a magyar helyhatóság magyar zászlót biztosítson, uniós lobogót az Unió adhat. Kovács Sándor (Fidesz–KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogyA testületi többség végül nem is szavazta meg Török indítványát.