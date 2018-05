Makón zárult a munkáltatók számára rendezett tájékoztató fórumsorozat - Támogatással segítenek elhelyezkedni

– Ha valamelyik cégnek ajánlunk egy álláskeresőt, három hónapig, vagyis amíg az illetőt kipróbálják a munkában, átvállaljuk a teljes bér- és járulékfizetését – mondta Budai László, a megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályvezetője példaként, hogyan tudják segíteni a munkára várók elhelyezkedését. Azt is hozzátette: további egy évig kap még a munkáltató kisebb arányú bértámogatást. A statisztikák szerint az így álláshoz jutott emberek 90 százaléka a támogatott időszak után is a cég dolgozója marad, és ez az igazi siker.



Mindez uniós támogatással, a területi operatív program révén valósítható meg. Tegnap Makón, a Koronában zárult az a megyei fórumsorozat, amellyel ilyen és ehhez hasonló lehetőségekre hívta fel a helyi cégek, vállalkozások figyelmét a megyei kormányhivatal, illetve az önkormányzatok és a foglalkoztatási paktumirodák. Utóbbiakból egyébként megyeszerte 6 van – ezek segítenek, többek között a tegnapihoz hasonló fórumokkal, de közvetlen megkeresésekkel is a munkaadóknak alkalmazottat, az álláskeresőknek pedig munkahelyet találni. Makón például 474 millió forint áll rendelkezésre ilyen célra, és ebből 350 ember alkalmazását lehet támogatni. A foglalkoztatók közel 340 millió forintra pályázhatnak, várhatóan 2020. június 30-áig.



Budai László azt mondta, tapasztalataik szerint a kereskedelemben, a vendéglátásban a legnagyobb az érdeklődés a foglalkoztatási támogatások iránt, de betanított munkások és mezőgazdasági termékfeldolgozók is jutottak munkához szép számmal ily módon.