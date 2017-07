Makót népszerűsíti a Hagymanó-füzet

Bertus-Barcza Anikó füzete kétezer példányban készült el. Fotó: Szabó Imre

Alkotója, Bertus-Barcza Anikó művésztanár azt mondja, azért találta ki, mert tudja, hogy egy családi kirándulás, nyaralás alkalmával mennyire fontos szempont, hogy a kicsik is jól érezzék magukat. Persze a makói gyerekek számára is érdekes lehet felfedezni saját városukat – tette hozzá.Makó népszerűsítésére eddig is több ötlettel álltak elő a helyiek, van már például makói csoki, a Makoládé, vagy például csokis makói képeslap. Kifejezetten a gyerekekre azonban eddig még nem gondolt senki.

Az igényes kivitelű, szépen megrajzolt füzet főszereplője a Hagymatikum kabalafigurája, aki útja során találkozik a város más kabalafiguráival, sőt kiderül róla, hogy manótársai is vannak. Oldalain vannak mesék, versek, fejtörők, rejtvények, kifestők, még képregény is. Aki mindent végigolvas, megismerkedhet a Hagymatikummal, a portékatárral, a múzeummal, a Hagymaházzal és a Maros-parti stranddal meg a kalandparkkal. Az útvonalról térkép is van benne.Az egy hónapja megjelent füzet Anikó szerint alapja lehet akár egy hosszú hétvégi családi programnak is. A kalandfüzet ráadásul interaktív, hiszen aki a benne szereplő helyeket felkeresi, és ott pecsétet is kér, a végén le-csúszhat a lombkoronasétány csúszdáján, illetve különböző kedvezményeket, ajándékokat kaphat.