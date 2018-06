Már fizetik Makón a csatornázási díjat - 5 ezer forintot kapnak a háztartások

– Az első hét tapasztalatai alapján gördülékenyen halad a szennyvízcsatornázási hozzájárulások kifizetése – mondta el Czirbus Gábor makói alpolgármester tegnapi sajtótájékoztatóján. Megírtuk, a Maros-parti városban végelszámolás alá került az a 10 éve alakult társulat, amely a szennyvízhálózat bővítését, rekonstrukcióját szervezte. Makón kívül Apátfalva, Magyarcsanád, Maroslele, Földeák és Kiszombor vett részt benne. A munka 2015-re befejeződött, így a szerveződés betöltötte feladatát, ezért a megmaradt pénzt szétosztják azok között, akik ebben az időszakban érdekeltségi hozzájárulást fizettek. Ez Makón 7200 háztartást érint, a már említett falvakban összesen nagyjából ugyanennyit.



Úgy tervezték, naponta 200 jelentkező kap sorszámot, de csütörtökön már 240 ügyfél jutott hozzá a 15 ezer forintjához. 3 ezren azt kérték, utalják át nekik a pénzt. Ezt is megkezdték a héten, és várhatóan a jövő hét végére minden érintett bankszámláján ott lesz az összeg. A kérelmeket a már közzétett adatlapon, a szükséges okmányokkal jelentkezve augusztus 8-áig lehet benyújtani, de aki elmulasztja eddig, az sem veszíti el a pénzt: 5 évig még igényelni lehet. Az érintett falvak lakóinak is megkezdték a kifizetéseket a Tinódi utcai volt vízműszékháznál. Ezzel kapcsolatban Czirbus elmondta: bár a társulatban Magyarcsanád is részt vett, az ottani befizetők azért nem kapnak semmit, mert olyan kevesen vállalták ezt, hogy az egyenleg negatív, így nincs mit visszaadni.