Már majdnem kész a lelei kerékpárút, kipróbáltuk - október végéig összekötik Makót és Vásárhelyet

Október végére várható, hogy teljesen elkészül a Makót Hódmezővásárhellyel összekötő kerékpárút, de a Makó és Maroslele közti szakasz javarészt már most is készen van - sokan használják is. Mi is kipróbáltuk a hétvégén.





Hogy miért kellett megépíteni, azt magyarázni sem kell azoknak, akik gyakran járnak két keréken a falu és a város között: eddig az úttest szélén, kátyúkat, repedéseket kerülgetve kellett biciklizni, most meg, hogy felújították az aszfaltot, több és gyorsabb az autó az úton.

A vásárhelyi szakasz

A Széchenyi 2020 programban 14 ezer 265 kilométer hosszú kerékpárút épül Vásárhelyen, a Síp utcától a város közigazgatási határáig. A projekt egy összefüggő fejlesztés egyik eleme, amelyben önálló vonalvezetésű, kerékpáros pihenőhelyekkel és biztonságtechnikai megoldásokkal ellátott bicikliút létesül Vásárhely és Makó között, Maroslele érintésével.



A beruházás részeként Vásárhelyen, a Hősök tere Városház utca és Dr. Imre József utca közé eső szakaszán kiépítenek egy forgalomcsillapított autóutat kerékpársávval és a környező területek rendezésével. A kivitelezési munkák tervezett befejezése október 31.

A falu egyébként a két város között, majdnem félúton található. Mi elektromos kerékpárral mentünk végig rajta, ez bő negyedórát vett igénybe, de természetesen láttunk biciklizőket is szép számmal. Ami a beruházás részleteit illeti, korábban már megírtuk, hogy erre a három érintett önkormányzat összesen 400 millió forint támogatást nyert.



Az út teljes hossza 33 kilométer. Azt tapasztaltuk, Makó és Maroslele között a kerékpárosoknak leterített aszfaltszőnyeg jó minőségű, mindössze néhol, egészen kicsit hepehupás. Különösen biztonságossá, ráadásul hangulatossá teszi, hogy az úttesttől sok helyütt nemcsak egy árok, hanem cserjesor választja el.



Ugyanakkor egyelőre nincs teljesen kész a kerékpárút. Nem csak a felfestések hiányoznak róla: egyrészt a makói, várostáblán belüli munkákkal még nem végeztek, másrészt a külterületi szakaszon sem épültek még meg

a csorgókon átvezető hidak.



– Ezeken a részeken ideiglenesen érdemes volna levezetőt, illetve védett sávot leválasztani a biciklizőknek a hídon a nagyobb biztonság érdekében – javasolta az egyik megszólított kerekező, Benyó Zsolt.



Aki egyébként ugyancsak elégedett volt az út minőségével; szerinte meg fog felelni azoknak is, akik sportolni szeretnének, de azoknak is, akik például munkába járnak a faluból a városba napi rendszerességgel. A bicikliút teljes elkészülte, majd hivatalos átadása információink szerint október végén várható. Egy profi túrakerékpáros számára talán nem hibátlan, egy átlag kerekezőnek viszont valóságos megváltás a Makó és Hódmezővásárhely közötti kerékpárút Makót Maroslelével összekötő, már nagyjából elkészült szakasza – tapasztaltuk vasárnap, amikor végigmentünk rajta.Hogy miért kellett megépíteni, azt magyarázni sem kell azoknak, akik gyakran járnak két keréken a falu és a város között: eddig az úttest szélén, kátyúkat, repedéseket kerülgetve kellett biciklizni, most meg, hogy felújították az aszfaltot, több és gyorsabb az autó az úton.A falu egyébként a két város között, majdnem félúton található. Mi elektromos kerékpárral mentünk végig rajta, ez bő negyedórát vett igénybe, de természetesen láttunk biciklizőket is szép számmal. Ami a beruházás részleteit illeti, korábban már megírtuk, hogy erre a három érintett önkormányzat összesen 400 millió forint támogatást nyert.Az út teljes hossza 33 kilométer. Azt tapasztaltuk, Makó és Maroslele között a kerékpárosoknak leterített aszfaltszőnyeg jó minőségű, mindössze néhol, egészen kicsit hepehupás. Különösen biztonságossá, ráadásul hangulatossá teszi, hogy az úttesttől sok helyütt nemcsak egy árok, hanem cserjesor választja el.Ugyanakkor egyelőre nincs teljesen kész a kerékpárút. Nem csak a felfestések hiányoznak róla: egyrészt a makói, várostáblán belüli munkákkal még nem végeztek, másrészt a külterületi szakaszon sem épültek még mega csorgókon átvezető hidak.– Ezeken a részeken ideiglenesen érdemes volna levezetőt, illetve védett sávot leválasztani a biciklizőknek a hídon a nagyobb biztonság érdekében – javasolta az egyik megszólított kerekező, Benyó Zsolt.Aki egyébként ugyancsak elégedett volt az út minőségével; szerinte meg fog felelni azoknak is, akik sportolni szeretnének, de azoknak is, akik például munkába járnak a faluból a városba napi rendszerességgel. A bicikliút teljes elkészülte, majd hivatalos átadása információink szerint október végén várható. Kapcsolódó cikkek: Tilosba kényszerítik a bicajosokat

Kiakadtak a biciklisek a hídlezáráson Témák: bicikliút kerékpár kerékpárút útépítés hirdetés hirdetés hirdetés