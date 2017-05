Már tervezik a rendelőket a Tinódi utcában

A bejárat lépcsőjét egykor a vízmű ügyfelei koptatták – hamarosan a betegek fogják. Fotó: Szabó Imre

A járda már elkészült a Tinódi utcai egykori vízműszékházhoz – ez az a makói épület, amelybe a lepusztult Kálvin utcai rendelő hamarosan költözik, egyelőre nem tudni, meddig. A városházán lapunkat úgy tájékoztatták, a beruházást most tervezik.Az épület egyébként nagyjából száz éve áll, eredetileg magtár volt. A gázszolgáltató 1973-ban vásárolta meg, és alakította ki benne ügyfélszolgálati központját. A szolgáltató átszervezése után kiürült; 2001-ben vette meg 16 millióért a térségi vízmű – eleveníti fel a múltat a cég volt vezetője, Medgyesi Pál . Ez egyrészt ügyfélszolgálati, másrészt igazgatási központ volt, méghozzá miután felújították, igen reprezentatív.

Érdekesség, hogy a vízmű abból a pénzből vette meg, amit az akkori csatornaberuházás lebonyolításáért és műszaki ellenőrzéséért kapott. Udvarára pedig egy Matl Péter szobrászművész által tervezett szökőkút is került, amit 3 napi bérük felajánlásával maguk a dolgozók készíttettek. Medgyesi azt mondja, az épület, amelynek története az egykori vízmű példás gazdálkodását is jellemzi, statikailag ma is kitűnő állapotban van. Értékét jelenleg 100 milliósra becsüli. A cég 2014-ben fejezte be tevékenységét.A Tinódi utcai épületnél járva azt tapasztaltuk, az udvaron burjánzik a növényzet, a nevezetes szökőkút le van takarva. Fotókat csak kívülről tudtunk készíteni – a városházán azt mondták, azért nem lehet, mert építési terület, bár mi nem láttuk nyomát semmilyen munkának. Mint korábban megírtuk, az elképzelés az, hogy szeptember 1-jétől fogadják itt a betegeket. Az átalakításra, akadálymentesítésre 20-30 milliót terveztek.