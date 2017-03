Már tizenketten kapták el a kanyarót a makói kórház dolgozói közül

Keddre 12-re emelkedett a kanyarógyanús esetek száma a járványügyi zárlat alatt álló makói kórház dolgozói között – tájékoztatta lapunkat Kallai Árpád főigazgató. Az illető reggel nem is jött dolgozni, jelezte, hogy beteg. Az intézményben ápoltak közül továbbra sem fertőződött meg senki, ellátásuk zavartalan.A makói kórházi zárlatot - időközben már Szegeden is látogatási tilalom van - lapunk is végigkövette. A legfrissebb összefoglalót itt olvashatják