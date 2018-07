Marad a palotai testület

– Vannak problémák a csanádpalotai önkormányzatnál, ilyenek azonban mindig is voltak, lesznek. Ez nem indokolja, hogy a képviselő-testület feloszlassa magát, és jövőre egyébként is választás lesz – foglalta össze álláspontját Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester tegnap délután a képviselő-testület rendkívüli ülésén. A tanácskozást azért kellett összehívni, mert a képviselők egyike, Debreczeni István – egyébként a legutóbbi időközi polgármester-választáson Nyergesné ellenfele – indítványt nyújtott be az önfeloszlatásra. Ez egyébként, mint elhangzott, nagyjából 2 millió forintba került volna, és bár a kisváros épp csak kikecmergett a csődből, egy korábbról származó áfa-visszatérítésnek köszönhetően meglett volna rá a pénz.Debreczeni a polgármesterrel ellentétben úgy látta, a lépés igenis indokolt lett volna. Felemlegette a városházi fluktuációt, bírálta a polgármester vezetési stílusát, és úgy vélte, a pénzügyi gondok egy jelentős része már nem az előző, hanem a mostani vezetéshez köthető. Sérelmezte, hogy a képviselőket „bűnbaknak kiáltották ki". Javaslatáról ezt követően név szerint szavaztak a testület tagjai. A feloszlatás mellett szavazott az előterjesztő Debreczeni, valamint Vetró Józsefné és Jancsik Zoltán, míg ellene Hajas Lászlóné, Erdélyi Sándorné, Perneki László, valamint a polgármester, Nyergesné.A szavazás végeztével két feloszlatáspárti képviselő bejelentette, hogy visszaadja mandátumát. Vetróné távozását hosszasan indokolta is; többek között úgy vélte, a polgármester gyakran önállóan, a képviselők nélkül dönt, míg Jancsik csak az elhatározást közölte röviden. A jegyző, Keresztury Monika lapunkat úgy tájékoztatta, a megüresedett képviselői helyeket a legutóbbi helyhatósági választás listájáról, a szavazatszám szerint sorban következő jelöltekkel fogják feltölteni