Marad a szemészet és a labor Makón - cáfolta a rémhíreket a kórház főigazgatója

– Sem a szemészet, sem pedig a labor nem szűnik meg a makói kórházban – cáfolta a Pitvaroson terjedő híreket Kallai Árpád, a vásárhelyi és makói kórház főigazgatója, aki kedd délután Ambrózfalva, Csanádalberti, Nagyér és Pitvaros lakóival találkozott. Ott tették fel a kérdést, igazak-e a hírek. A makói laborban továbbra is igénybe vehetők azok a szolgáltatások, amelyek eddig is. A szemészet is teljes kapacitással működik. Az egynapos sebészet a későbbiekben a gyermekszemsebészettel bővülhet. Az embereket érdekelte az endokrinológiai rendelés sorsa is.



– Itt valóban vannak gondok. Két orvos dolgozott a szakrendelőben. Egyikük átmenetileg, másikuk végleg abbahagyta a munkát. A megoldáson dolgozunk. Bízunk benne, hogy még idén, remélhetőleg októbertől újra lesz rendelés – mondta Kallai, aki a szakemberhiányról azt mondta: – Országos gond, de nálunk szerencsére a két intézmény, Makó és Hódmezővásárhely ki tudja egymást segíteni, ha átmenetileg vagy tartósan hiányoznak orvosok vagy szakdolgozók a rendszerből.



A pitvarosi mikrotérségben körülbelül 3000 lakos él. A fórumon elhangzott, 2016-ban onnan 544 fekvőbeteg került kórházba, 93 százalékuk Makóra. Járóbeteg-ellátásban pedig több mint 13 ezren részesültek a mikrotérségből. A főigazgató megemlítette, Pitvaros 160 millió forintból új egészségügyi központot épít, Csanádalbertin pedig 24 millió forintból fejleszti az önkormányzat az egészségházat.



Kallai kiemelkedően jónak nevezte a pitvarosi nők emlőszűrésen való részvételét, ami a 45–65 éves korosztályban 69 százalékos. A megyei átlag 56 százalék.



Egy hozzászóló felvetette, jó lenne, ha Pitvaroson a diákoknak és a felnőtt érdeklődőknek szerveznének újraélesztési tanfolyamot.