Margó néni most a rászorulókat juttatná ételhez: bográcsos főzést szervez Az év embere

Bakacsi Pálné már a díjátadón is megemlítette: készül valamire. Fotó: Frank Yvette

– Sokan máris segítséget ajánlottak, de szívesen fogadunk másokat is – mondta legújabb karitatív akciójáról a makói Bakacsi Pálné, azaz Margó néni. A városban őt többek között úgy ismerik, mint aki társaival együtt évről évre szívvel-lélekkel szervezi a nyári pótnagyitábort gyerekeknek. Ezért a munkáért nemrégiben megkaptaAz év embere kitüntetést a Délmagyarországtól. Az elismerést jelképező szobrocskát egy hónapja vette át Szegeden Bonifert Gábor főszerkesztőtől, és már akkor célzott rá, hogy egy újabb jótékonysági rendezvényen töri a fejét. Most kiderült, a hozzá csatlakozókkal együtt egy-egy tál meleg ételre szeretne megvendégelni 600 rászorulót egy hónap múlva, március 24-én.

A részletekről elmondta, gulyáslevest fognak főzni a régi városháza udvarán egy óriási, 350 literes bográcsban. Aki szeretne belőle enni, helyben fogyaszthatja majd el. Felajánlották a főzéshez magát a bográcsot, van hozzá például krumpli, hagyma és fűszerek, de kenyér még nincs, és műanyag tányérokra is szükség lesz a tálaláshoz. Aki bármivel segíteni szeretné a csapatot, már a főzés előtti csütörtöktől keresheti őket a régi városháza konyháján, ugyanis itt gyűlnek össze a hely civil szervezetek tagjai a főzés előkészítésére. Ha jó idő lesz, az udvaron, ha nem, a kapualjban ehetnek a rászorulók. – Tudom, hogy Makón sok jó ember van. Szeretném, ha ez most is bebizonyosodna, ha összefognánk egymásért – mondta Margó néni.