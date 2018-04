Maroslelén az összefogásra a legbüszkébbek

Martonosi György szerint a település eddig is jó helyen volt, idén tovább javul a közlekedés. Fotó: DM

– Ami a mi életünkben igazán fontos érték, az a széles körű összefogás, amelynek motorja a képviselő-testület, de fontos részesei a civil szervezetek, vállalkozók, és mindenki, akinek célja van, és jól akarja érezni magát a faluban – nyilatkozta lapunknak Martonosi György polgármester.– Ez a háttér nagyon sokat segít a munkában. A tavalyi év nálunk is a felkészülésé volt. Minden benyújtott pályázatunk nyert, a pénz megérkezett, néhány beruházás már el is kezdődött. Most adtuk át a felújított könyvtárat, amelyre 40 milliót fordíthattunk. Jórészt felújítottuk a belvízelvezető árkokat, az időjárástól függ, hogy a tereprendezést mikorra sikerült befejezni.Most zajlik a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése és egy új épületszárny építése, ott kapnak helyet a rendőrök és a takarékszövetkezet irodája, ahol a leleiek által régóta várt bankautomatát is be lehet szerelni. A valamikori jegyzői lakást is teljesen felújítják. Méltó körülmények között lehet ott kiállítani a helytörténeti gyűjteményt, és civil központként is használják a házat. Folytatódik a járdaépítés, az autópálya melletti ipari területen hűtőház lesz a helyben megtermelt zöldségek számára, 120 milliós uniós támogatásból. A legnagyobb, Maroslelét érintő beruházás idén a Vásárhely–Makó kerékpárút lesz, félmilliárdból. Két, helyi közösségi rendezvényeket támogató program is indul.– Az autópályának köszönhetően Szeged, Makó is közel, ahogy Vásárhely is, sokan el tudnak járni dolgozni.A közfoglalkoztatás létszáma csökken, a szerepe viszont nem – mondja Martonosi György.– Az a harminc fő ugyanis nyersanyagot termel a feldolgozóüzemünknek és a konyhánknak, amelyet önkormányzati kft. működtet, gazdaságosan. Ellátja a gyerekek mellett az időseket, a 70 év felettiek fél áron kaphatják az ebédet. Fontosak a beruházások, de ugyanilyen nagy a szerepük azoknak a foglalkozásoknak, rendezvényeknek is, amelyek a közösséget erősítik. A 2015-ben elfogadott Otthon Maroslelén programunk mindazoknak segít, akik itt élnek, vagy itt szeretnének letelepedni, a mindennapi életben, óvodáztatásban, iskoláztatásban, lakásfelújításnál. A nyolc új bérlakásunkban fiatal családok laknak, és születtek már gyerekek is. Erre vagyok a legbüszkébb, mert ez túl fog mutatni rajtunk.