Még a történészeket is meglepte Naomi elbeszélése:megtalálta édesapja megmentőjének családját

Mi történt?

Rubin Naomi és édesapja, Landeszman László. Története fontos adalék a makói holokauszt kutatói számára. Családi fotó

Segítséget kért lapunk 8305 tagú Makón élek csoportjában, a Facebook közösségi oldalon a Tel-Avivban élő Rubin Naomi.Az izraeli asszony szilveszterkor édesapja megbízásából írt felhívást az oldalra, héberül. A fordítóprogram segítségével el lehet olvasni. E szerint édesapja, Landeszman László Makón született. A holokauszt alatt mentette meg egy orvos. Naomi az orvos családját keresi, hogy köszönetet mondjon nekik. A bejegyzés alatti hozzászólások nyomán kiderült, Naomi beszél magyarul, de a magyar írás számítógéppel nehezen megy. Shanuel Deyocilagi – írta a nevet. A Makón élek csoport tagjai azért ez alapján is rájöttek, hogy az a bizonyos orvos Diósszilágyi Sámuel lehetett. Ezt a hölgy meg is erősítette.Üzenetünkre Naomi bővebben elmagyarázta, mi történt. „A második világháború idején, 1944-ben apukám 21 éves volt, és behívót kapott a frontra, vitték volna Oroszországba" – írta. – „Akiket oda küldtek, azok majdnem mind meghaltak. Diósszilágyi doktor néhány fiút felvett a kórházba, betegként. Apám egy hónapig volt így odabenn. Utóbb így is bevonultatták, de addigra elérték Magyarországot az oroszok. Édesapám most 96 éves. Megkért, keressem meg a családot, mert szeretné megköszönni nekik, hogy a doktor úr megmentette az életét."

Munkaszolgálatra rendelt embereket próbált megmenteni

Összehoztuk a családokat

„Én téged bámuel"



Diósszilágyi Sámuel tüdőgyógyász, belgyógyász, röntgenszakorvos (1882–1963) 1920-tól negyvenegy éven át volt a makói kórház belgyógyász főorvosa, 1945-től 1949-ig igazgatója. Szakterületén elismert személyiség, a légmellkezelés kifejlesztője, első alkalmazója. Köztiszteletben álló makói polgár volt, alapítója a védőnői ellátást és a kismamák anyagi támogatását zászlajára tűző Stefánia Szövetségnek. Az ehhez szükséges pénz előteremtésére segélykoncerteket szervezett. Az akkori legnevesebb előadók jöttek el hívására hangversenyt adni. Politikai mozgalmakkal, így a Márciusi Fronttal is volt kapcsolata, valamint költőkkel, írókkal. „Kedves Sámuel, én téged bámuel…" – írta a makói orvosnak 1940-ben egy levélben Móricz Zsigmond, dicsérve emberségét, humorát. Makón Diósszilágyi Sámuel nevét viselte a kórház, mielőtt összevonták a vásárhelyi intézménnyel.

– Azt tudtuk, hogy amikor a deportálás előtt a makói orvosokat berendelték a gettóba, hogy végezzenek orvosi vizsgálatot az embereken, Diósszilágyi Sámuel nem volt hajlandó részt venni ebben a megalázó procedúrában. Az azonban új és fontos információ, hogy munkaszolgálatra rendelt embereket próbált megmenteni – reagált Naomi történetére Urbancsok Zsolt történész, a makói levéltár főlevéltárosa. Zsolt fölveszi a kapcsolatot a tel-avivi asszonnyal: a holokauszt kutatása során jó néhány olyan információ és fotó került elő, amely az asszony családjának is fontos lehet. Makón két Landeszman család is lakott a második világháború előtt.Rubin Naominak közvetítésünkkel Tóth Ferenc nyugalmazott múzeumigazgató is segített: megadta Diósszilágyi Sámuel családjának elérhetőségét.– Édesanyámnak van egy kéziratos visszaemlékezése. Abban említést tesz arról, hogy a nagyapám abban az időben „több fronton is helytállt". Ám erről a történetről nem tudtunk – mondta lapunknak Nagy András, Diósszilágyi Sámuel unokája, aki örült a megkeresésnek. Elküldtük neki Naomi e-mail-címét.