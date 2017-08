Még egymilliárd kell a jó vízhez Makón: a kormánytól várnak újból segítséget

– Megörököltük az ivóvízminőség-javító projektet, ami 2014-ben már 70-80 százalékban készen volt – mondta a csütörtöki sajtótájékoztatón Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere, a társulás elnöke. – Kiderült, hogy elhibázott volt a tervezés, és a kivitelezés során is történtek hibák . De ha nem vesszük át a beruházást, akkor a projektben lévő 17 településnek 3,2 milliárd forintot kellett volna visszafizetnie. Ez csődbe vitt volna mindannyiunkat. A Buzás Péter előző makói polgármester vezetése alatt kiválasztott műszaki ellenőr is átvette a beruházást. Az azóta készült szakértői vélemény szerint jelentős a felelőssége abban, hogy ilyen végkifejlete lett a projektnek. Vizsgáljuk a jogi lehetőségeket – fogalmazott a polgármester.Elmondta, a társulás célja, hogy megmentsék a projektet, és jó minőségű vizet kapjon a lakosság. A kormány tavaly decemberben még 559,5 millió forintot ítélt meg a projekt második ütemére. Az azóta elkészült szakértői vélemény azonban úgy látja, hogy további 1 milliárd forint szükséges ahhoz, hogy egy stabil, fenntartható rendszert tudjanak kialakítani. Ebben többek között az engedélyeztetési költségek, a régi vezetékek cseréje, UV-fertőtlenítők beépítése, szűrők cseréje, az új projektmenedzsment felállítása és az útfelújítások kiadásai is szerepelnek.A sajtótájékoztatón részt vett Szekeres Ferenc, Apátfalva polgármestere is. Hangsúlyozta, terhes hagyaték ez a nem megfelelő módon megvalósult program az érintett településeknek. Ha a támogatást vissza kellene fizetni, az megbénítaná a települések életét, az alapvető szolgáltatások nyújtására sem maradna pénzük.