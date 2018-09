Még költöznek, de már dolgoznak is a munkatársak: elkészült az új makói levéltár - galéria

Az előzetes ígéreteknek megfelelően lezárult a munka a makói levéltár új épületénél. Most a költözés folyik, de közben már dolgoznak is az itteni munkatársak – tapasztaltuk tegnap, amikor a helyszínen jártunk. Az épület pazar szépségű, méltóságot sugárzó lett, ezzel együtt korszerű és kényelmes is egyben.Megírtuk: a levéltár a régi városháza épületéből; egy korábban megürült egykori óvodaépületeta közgyűjtemény számára. A beruházásra a város 130 milliót nyert, és ehhez további milliókat tett az önkormányzat is. Ennek köszönhetően jó körülményeket tudnak biztosítani a közgyűjtemény tárolásához és a kutatómunkához is – 16 község iratairól van szó, eddig 2 kilométernyi gyűlt össze.Az iratanyagból a legrégebbi irat a város újratelepítésével kapcsolatos, 1699. május 7-én kelt kamarai oklevél – tudtuk meg Urbancsok Zsolt igazgatótól. Eddig a teljes iratanyag mintegy harmada került át, ezek azonban a legfontosabbak. Az átköltözés befejezése októberben várható. A körzet önkormányzati képviselője, Kovács Sándor azt is elmondta: az egykori Csanád vármegye levéltári anyaga jövőre kerülhet vissza Makóra.