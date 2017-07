Még mindig az 50 méteres medence hiányzik

Varga János az úszók érdekében tett fel kérdést. Fotó: Szabó Imre

– Az úszóké lesz a makói fürdő új úszómedencéje? – hangzott el a kérdés a tegnapi, a fürdőbővítésről és a Páger-mozi felújításáról tartott lakossági fórumon. Varga János nem a tervekhez, a jogszabályokhoz szólt hozzá, csak ismét sérelmezte, hogy nem lesz 50 méteres úszómedence. Hozzátette, most inkább a szegedi fürdőbe jár, és reméli, hogy a kisebb, 33-szor 25 méteres medencébe nem fognak folyton beleugrálni.Gergely Gábor igazgató azt mondta, már vettek fel biztonsági embert, aki ügyel a rendre, és kérte Varga Jánost, pártoljon vissza a makói fürdőhöz, hiszen – pláne az útiköltséget is számítva – olcsóbb, mint a szegedi. Farkas Éva Erzsébet polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy a kisebb medence is meg fog felelni a nemzetközi sportszabványnak.

A Koronában rendezett fórumon, ahol a két beruházás már ismert részletei is elhangzottak, egyébként igen csekély volt az érdeklődés: az önkormányzathoz köthető emberek 12-en, a sajtósok 6-an, a makói polgárok pedig mindössze 5-en jelentek meg. Ami tulajdonképpen érthető, hiszen a fórum nem is konkrétan a beruházásokról szólt, hanem arról, hogy ezek miatt mennyiben kell módosítani a város rendezési tervét – e nélkül ugyanis az építkezéshez szükséges tervek nem kaphatnak engedélyt. Csernyus Lőrinc főépítész mindenkit megnyugtatott, hogy ezek a város szerkezetét alapjaiban nem érintik, így lényeges módosításra nincs szükség.