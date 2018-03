Még mindig dolgoznak a kigyulladt makói raktárépületen: az irodát, a hűtőházat és számos értéket mentettek - fotók

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet 16 órára sikerült megfékezni, de az utómunkálatok még a mai nap folyamán biztosan tartanak. Molnár Krisztina, aCsongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője hangsúlyozta, folyamatos az értékmentés a helyszínen. Sikerült megvédeni a tűztől a 300 négyzetméter alapterületű irodahelyiséget, és a hűtőházat is. Előbbiből a tűzoltók több laptopot, iratokat és készpénzt mentettek. A hűtőház megóvásával veszélyes anyag sem került a levegőbe.A munkálatokról továbbá elmondta, a visszahűtés és az utómunkálatok zajlanak még a mai a nap folyamán. Helyi szakemberek segítségével mentették a raktárépületben található éghető dolgokat, de mostanra sikerült megtalálni a tűzfészket és a lángokat megfékezni.Teljes terjedelmében égett egy körülbelül ezer négyzetméter alapterületű raktárépület péntek reggel a Csongrád megyei Makó határában húzódó Ugar utca egyik ipartelepén. A helyszínre Makóról, Hódmezővásárhelyről és Szegedről érkeznek a hivatásos tűzoltók, akik négy vízsugárral kezdték meg a lángok oltását.A helyszínen tartózkodó kollégánktól megtudtuk: a raktárépület belülről izzik, arra gyanakodnak, hogy a szigetelés - purhab - gyulladhatott ki. Azt pontosan nem tudják, gyökereken és egyéb zöldségféléken kívül még mi van a raktárépületben. A tűzoltók először létráról locsolták, oltották az épületet, majd a tetőre felmászva flexszel lyukat vágtak, azon át is ömlött ki a füst, amely beteríti a környéket.9.17-kor került fel a megyei katasztrófavédelem internetes oldalára, hogy egy malom is kigyulladt Felgyőn -