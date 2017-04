Még mindig reménykednek az eszperantisták

Az eszperantó a legelterjedtebb mesterséges nyelv. Megalkotója, Lazar Markovics Zamenhof Doktoro Esperanto, azaz reménykedő doktor álnéven publikálta 1887-ben a nyelvről szóló első könyvét, innen az elnevezés. Az eszperantó jelképe a zöld ötágú csillag, amelynek színe ugyancsak a reményt, ágai pedig az öt világrészt szimbolizálják. A nyelvet beszélők számát világszerte fél- és 25 millió közé becsülik.

– Itt voltam akkor is, amikor a fát ültettük – mondta azünnepség szervezője, a helyi eszperantisták vezetője, Hamzáné Farkas Mária.A nyugdíjas egészségügyi dolgozó akkor 22 esztendős volt. A mesterséges nyelvet beszélők az azóta terebélyessé vált nyírfa törzsére most hófehér szalagot kötöttek zöld betűkkel – így emlékeztek az eszperantó atyjára, a zsidó származású orosz szemészorvosra, Ludwig Zamenhofra. Mint az előtte lévő tábla tanúsítja, Zamenhof halálának 50. évfordulójára ültették. Hamzáné úgy emlékszik, akkor mintegy húszan jelentek meg.A Petőfi parkban a mostani ünnepségen arról beszélt, milyen jó dolog az eszperantó, hiszen szókészlete javarészt megtalálható az ismert világnyelvekben, megtanulni egyszerű, ráadásul egyben nemzetközi mozgalom is, tehát aki beszéli, akár világot is láthat. Ennek ellenére, legalábbis Makón túlzás lenne diadalmenetről beszélni: fél évszázad múltán feleannyi eszperantista jelent meg a fánál, mint az ültetéskor. Marika a nyelvalapítóhoz hasonlóan azért reménykedik. Azt mondta, szeretné még megérni, hogy tanítását kötelezővé teszikaz iskolában.