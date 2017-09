Még mindig téma Makón a vitatott harangláb

Megírtuk: a testületi többség az augusztusi, rendkívüli ülésen döntött úgy, hogy a reformáció 500. évfordulója, illetve a makói történelmi egyházak előtt tisztelegve 7 és fél méter magas haranglábat állítanak a Korona előtti zöld területre az egyházak jelképeivel díszített bronzharanggal. Az ügy akkor és egy korábbi ülésen is nagy vitákat kavart. Akiknek nem tetszett az ötlet, elsősorban azt kifogásolták, hogy a tér ezzel a magas építménnyel már túlzsúfolt lesz.



Úgy tűnik, a haranglábbal kapcsolatos szakvéleményt készítő Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nkft. azoknak adott igazat, akiknek aggályaik voltak. A szakemberek szerint ugyanis a hely szűkössége és a tér sűrű kialakítása miatt jobb lenne az építményt inkább a Széchenyi tér és a Deák Ferenc utca találkozásánál, a teret lezáró téglafal középtengelyében elhelyezni. Farkas Éva Erzsébet polgármester ennek megfelelően

a legutóbb született határozat visszavonását javasolja, és azt is, hogy a harangláb csak 6 méter magas legyen, illetve – mivel így az eredetileg tervezett október végi időpontra ez aligha készül el – hogy jövőre, városnapkor avassák majd fel az új helyszínen.



Az ülésen, amely ma reggel 9-kor kezdődik a Koronában, szó lesz többek között a hagymatermesztők támogatásáról, a helyi esélyegyenlőségi programról, illetve a szociális ellátásokról és a közterület-használati díjakról szóló rendeletről is.