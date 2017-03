Még mindig új orvosra vár Sánta Sándor körzete

Bár nagyon bízott benne, hogy rövid idő alatt meglesz, 3 hónap után még mindig keresik az új háziorvost a makói Sánta Sándor (képünkön) körzetébe. A múlt év végén megírtuk: szemműtétjei miatt helyettesítik, de már akkor azt nyilatkozta, gyógyulása után sem tervezi a visszatérést munkahelyére, hiszen 75 esztendős. Ugyanakkor azt is bejelentette, hogy városatyaként továbbra is számíthatnak rá a választókerület lakói.



Makón egyaránt fontos, mi van Sánta Sándorral és a körzetével. Ami az embert illeti: a közélet fontos szereplője, a város rendszerváltás utáni első polgármestere, díszpolgár, jelenleg fideszes önkormányzati képviselő. A körzet pedig a városban a legnagyobbak közé tartozik, hiszen közel 1600 beteget lát el, és hozzá tartozik a szegregátumként nyilvántartott Honvéd városrész is. Sánta több mint 35 évet dolgozott itt.



Amikor kedden beszéltünk vele, ismét egy szemműtét után értük el. Azért kerestük, mert a városban híre kelt, a körzetet sokan otthagyták azóta, hogy szögre akasztotta a fehér köpenyt. Ezt cáfolta. Mint mondta, kevesebb mint száz páciense távozott, ami az összlétszámhoz mérve csekély. Többségük ráadásul még tavaly decemberben – azóta a fogyás megállt, sőt visszatérők is vannak. Ezt onnan tudja, hogy bár nem dolgozik, napi kapcsolatban van az asszisztensekkel, illetve az őt helyettesítő kollégákkal.



Ami pedig a körzet sorsát illeti, az önkormányzat továbbra is tárgyal jelentkezőkkel – a stabil helyettesítés addig akár hosszú távon is megoldott. Sánta most abban bízik, hogy központilag meghirdettek egy támogatási programot, amely a fiatal orvosokat hivatott abban segíteni, hogy praxist vásároljanak maguknak. Így, bizakodik, még könnyebb lesz embert találni a megüresedett helyre.