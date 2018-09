Megalakult az új makói roma testület

Esküt tesz Farkas Tamás, Petrovics Csaba, Petrovics Attila és Simon Zsolt Norbert a városháza dísztermében. Fotó. Szabó Imre

Farkas Attilát elnökké, Simon Zsolt Norbertet pedig alelnökké választotta tegnap délelőtti alakuló ülésén az új makói roma nemzetiségi önkormányzat – a testület további két tagja Petrovics Attila és Petrovics Csaba. Mind a négyen a Cigány Önkormányzatok és Civil Szervezetek Országos Egyesületének jelöltjeiként szereztek mandátumot.Mint emlékezetes, a Maros-parti városban azért kellett szeptember 2-án időközi nemzetiségi választást tartani, mert mint beszámoltunk róla – a kisebbségi testület két hónappal ezelőtt feloszlatta önmagát. A háromtagú testületből ezt Dömötör József alelnök kezdeményezte, s megszavazta Gyémánt Mihály képviselő is, akik így többségbe kerültek a nemmel szavazó elnökkel, Gilingerné Ráday Krisztinával. A javaslat indoka az volt, hogy a két képviselő nem tudott együttműködni az elnökkel. Az időközi választás nagyjából 800 ezer forintba került. Érdekes, hogy a feloszlatást kezdeményező két képviselő is újraindult a roma választók voksaiért, de nem kerültek be a testületbe.