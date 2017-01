Megbüntette a jegyellenőr a halmozottan sérült Szabolcsot

Az ellenőrök cicáztak Szabolccsal. Nem hitték el, hogy halmozottan sérült. Fotó: Török János

A 28 éves Szakál Szabolcs január másodikán, hétfőn a 15.30-as Hódmezővásárhely–Makó autóbuszjáraton utazott Maroslelére. Unokatestvére kísérte, akupunktúrás kezelésről tartottak hazafelé. A buszra fölszállt két ellenőr.Szabolcs 90 százalékos kedvezményre jogosult, mert halmozottan sérült. A Magyar Államkincstár által kiállított igazolványa nála is volt, az ellenőr azonban a személyijét is kérte. Azt nem tartja magánál. Emiatt kétszer 8335 forintos csekket kaptak.

Ildikó a bírság csekkjeivel. Végül csak 1300 forintot kellett fizetniük. Fotó: Török János

– Én ügyet intéztem a bankban, a következő busszal mentem, és én is találkoztam az ellenőrökkel – magyarázza Szabolcs édesanyja, Ildikó. – Akkor már tudtam, mi történt, és megkérdeztem tőlük, miért kellett megbüntetni a fiamat. Azért, mondták, azért, mert személyi híján nem tudta igazolni, hogy jogosan veszi igénybe a kedvezményt. Az ellenőr megmagyarázta, hogy ő még méltányosan járt el, mert igazság szerint be kellett volna vonnia a MÁK-kártyát. Én is hallottam, hogy vannak, akik visszaélnek vele, egymásnak adogatják, de nagyon elkeseredtem. Hiszen csak rá kell nézni Szabolcsra! Látszik, hogy nem ő az, aki visszaél a kártyával!Kérdésünkre Bozsik Barnabás , az ellenőröket foglalkoztató Dakört Kft. operatív vezetője azt válaszolta, az ellenőröknek nincs arra joguk, hogy az előírtnál méltányosabban járjanak el: „minden szabálytalanság feltárása esetén intézkedniük kell, munkájukat a DAKK Zrt. üzletszabályzatában foglaltak szerint kell ellátniuk". Bozsik Barnabás levelében idézte a kormányrendeletet, amelyből az derül ki, a Szabolcs által bemutatott igazolvány „mellé személyi igazolvány vagy egyéb személyazonosságot igazoló okmány felmutatása is megkövetelhető".– Ez biztosan így van, de még sohasem kérték tőle a személyit. Pedig nagyon sokat utazunk vele – mondja Szabolcs édesanyja. – A szegedi napközibe, ahová hetente háromszor jár, betegszállító viszi és hozza. Az ottani vezetőt is fölhívtam. Azt mondta, amikor csoportosan viszik őket valahová, tőlük se kérte még senki a személyiket. Amikor Szegeden utazunk együtt, a villamoson, ott sem kellett még a személyi. Pesten, a metróban még a MÁK-igazolványt se kérték el.

Ildikó a vásárhelyi buszállomásra ment el bemutatni Szabolcs személyijét, igazolandó, hogy nem élnek vissza a kedvezménnyel. Így nem kellett kifizetni a 16 ezer forintot. A DAKK Zrt. méltányosságból csak a fiú után rótta ki az 1300 forintot, amit ilyenkor, az igazolvány bemutatásakor kell fizetni.– A vásárhelyi állomáson emberségesek voltak velünk – mondja Ildikó. – Azt furcsállom, amit az ellenőr mondott, hogy az államkincstár által kiállított igazolványt ő bevonhatja... Azért ennek az esetnek másokra nézve is lehet tanulsága. Kezdeményezni fogjuk, hogy erre az igazolványra is tegyenek fényképet: így aztán tényleg meg lehet akadályozni, hogy mások visszaéljenek vele.