Makó - Megdöbbentő látványt nyújt most a Kavicson ülő lány szobra, amely bontásáig a makói könyvtárban állt: darabokra törve került a múzeumba. Vizsgálják, ki a felelős, a kárrendezésről a szállító céggel tárgyal az önkormányzat. Korábban is tört már szobor a megyében. Az ok: gondatlanság vagy vandalizmus.