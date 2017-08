Megint állt a bál a makói harangláb körül, de megtalálták a helyét - látványtervekkel

A mindössze három napirendi pontot tárgyaló tegnapi rendkívüli képviselő-testületi ülés legnagyobb vitát kiváltó témája az volt: hova kerüljön a reformáció 500. évfordulója, illetve a makói történelmi egyházak előtt tisztelgő harang. A témát egyszer, egy hónapja már megvitatta a testület – akkor végül levették a napirendről, mert nem sikerült konszenzusra jutni. A történelmi egyházak jelképeivel díszített harangról van szó, amely egy 7 és fél méter magas haranglábon fog állni, október 21-én avatják. Farkas Éva Erzsébet polgármester a tegnapi ülésen azt is elárulta, hogy tervezését ingyen vállalta a város főépítésze, Csernyus Lőrinc.



Az előterjesztés szerint a főtéren, a Korona közelében, a Fátyol Misi-szoborral nagyjából szemben állítanák fel. Itt most tujabokor, illetve fenyőfa van. Ezt a polgármester elsősorban azzal indokolta, hogy a közelben, a szökőkútnál szokták tartani az adventi ünnepségeket. A vitában Török Miklós (DK) elmondta, a Facebookon megkérdezte az ötletről a makóiakat – a válaszadók egy része azt mondta, felesleges a harang, mások meg azt, máshová kerüljön.

Megismételte múltkori javaslatát: helyezzék el a görögkatolikus temető közelében.



Hadik György (Fidesz–KDNP) ezzel szemben azt mondta, neki mindenki helyeselte az elképzelést. Párttársa, Weszelyné Véghseő Henriett szerint mivel a városi rendezvények szokásos helyszíne a főtér, a harangot is ide kell tenni, Toldi János pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a hely az egykori felekezeti városrészek metszéspontjában áll.



A szintén fideszes Kovács Sándor viszont talányos volt: szerinte máskor és másutt kellene a harangot avatni – a részletekkel adós maradt.



A független Marosvári Attilának a harangállítás ideájával nincs gondja, de szerinte ez a közel 8 méteres építmény megtöri a centrum városképét. Hadik szerint nem, és az egyházi építmények általában magasak, mert az ember és az égiek kapcsolatát szimbolizálják. Az előterjesztést végül a többség megszavazta, Marosvári, Török és az MSZP-s Gáspár Sándor nyomott csak nemet.



A másik két napirendi pont fölött már nem volt különösebb vita. A testület megszavazta, hogy az Angyalsóhaj Alapítvány a piacinál kedvezőbb tarifával használhassa a most induló művészeti szabadegyetem helyszíneként a Korona nagytermét, illetve hogy Panyor Krisztina tájfutó kapjon 100 ezer forint támogatást egy Alpokban rendezendő nemzetközi versenyhez.



Októberre így néz majd ki a város főtere. Látványterv