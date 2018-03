Megint megrongálták: kitörték Fátyol Misi kezéből a vonót - fotók

Vonó nélkül maradt Fátyol Misi – de nem sokáig. Fotó: Szabó Imre

– Sajnálom, hogy megint csonka a szobor. Ez a legnépszerűbb alkotás a főtéren: sokan fényképezkednek mellette, még turisták is – mondja Bozsogi Attila arra reagálva, hogy a bronz műalkotás kezéből ismét hiányzik a vonó. Az ismert cigány prímást, Fátyol Misit a városban nagyon sokan szerették, tisztelték – 2007-ben, mint egykori zenésztársa, Bozsogi állt elő azzal az ötlettel, hogy szoborral kellene tisztelegni a neves muzsikus emléke előtt a Korona közelében. Aláírásokat és adományokat gyűjtött, majd 2009-ben a helyére került a makói Kiss Jenő Ferenc alkotása.A Fátyol-szobor vonóját egyébként már korábban is többször megrongálták. Néhány évvel ezelőtt meghajlították, amit aztán hamar rendbe tudtak hozni, négy évvel ezelőtt viszont szintén kitörték a muzsikus kezéből. Érdekes, hogy akkor a közelben eldobott vonót éppen Bozsogi Attila találta meg főtéri sétája közben. Most nem volt ilyen szerencséje – mint mondta, úgy tudja, a vonót kettétörték, s megmaradt darabját már a szobor alkotója vágta le. Hogy ki volt a tettes, nem tudni.Információink szerint a vonót egy kiszombori műhelyben fogják rendbe hozni. A városházán lapunkat úgy tájékoztatták, már dolgoznak rajta, várhatóan április első hetében visszahegesztik a helyére – a költségeket az önkormányzat viseli.