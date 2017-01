Mégis lehet bankautomata Maroslelén

Arról, hogy elérhető közelségbe került a bankautomata telepítése Maroslelén, az új körzeti megbízotti iroda építésével kapcsolatban beszélt lapunknak Martonosi György polgármester. Mint megírtuk, a 2084 lelkes község lakói bő egy esztendeje a Facebookon jelezték igényüket erre, mondván: sokan rendelkeznek bankkártyával, amit viszont csak vásárlásra tudnak használni, helyenként csak limitált összeg felett, a takarékban pedig olykor órákig állnak sorban – hétvégén pedig utazni kell a pénzfelvételért.Mint emlékezetes, az önkormányzat az ügyben a Pillér Takarékszövetkezettel próbált egyezségre jutni, egyedül ennek a pénzintézetnek van ugyanis fiókja a faluban. A tárgyalások azért jutottak zsákutcába, mert kiderült, a bank nemcsak a berendezés telepítéséhez kért volna egyszeri támogatást, de aztán folyamatosan az üzemeltetéshez is. Erre nemcsak hogy pénze nincs a községnek, de jogilag is problémás volna a dolog.Mi változott azóta? A falu első embere azt mondta, az új rendőrségi épületet úgy tervezik felépíteni, hogy abban az előírásoknak megfelelően el lehessen helyezni egy pénzkiadó automatát is, így a telepítés költségei jelentősen mérséklődnek. Másrészt, miután lapunk révén nyilvánosságot kapott a lakossági igény, egy másik pénzintézet is jelentkezett telepítési szándékkal. Mindez azért fontos fejlemény, mert a polgármester javaslatából – hogy ahogyan bankautomatából, úgy bankfiókból is ingyen lehessen pénzt kivenni, havonta egyszer 150 ezer forintig – nem lett semmi.