Megjelent a pereskedő költő kötete

Ennek egyik felében Horváth-Varga Sándor , a másikban egy másik makói költő, Gaudi Éva szerzeményei szerepelnek. A 200 oldalas, nagyjából ugyanennyi költeményt tartalmazó kötet címe: Mi nem csak egy könyvben férünk meg – utalva arra, hogy egyikük magyar, másikuk roma származású, ám ettől függetlenül régi barátság fűzi őket össze.A kiadványról azért írtunk, mert Lázár János országgyűlési képviselő és a helyi városvezetés is támogatást ígért a megjelentetéséhez. A képviselő állta is a szavát, küldött 200 ezer forintot, a makói önkormányzat azonban lapunkat úgy tájékoztatta, ehhez Horváth-Vargának szabályszerű pályázatot is be kellene nyújtania. A húzódozás hátterében a versíró szerint az állt, hogy közben egy közlekedési baleset miatt pereskedett is az önkormányzattal, ezt azonban a városháza cáfolta.A könyv 500 példányának megjelentetéséhez hiányzó összeget végül egy helyi vállalkozástól kapta meg a civilben szerelőként dolgozó, jótékonysági esteket szervező, a város kulturális életében is ismert férfi.