Megkérdezik a makóiakat a fürdőről

– A makói Hagymatikum építésekor, 5 évvel ezelőtt takarékosságból több, eredetileg megálmodott rész felépítése elmaradt. Ezek most megépülnek, de arról, hogy pontosan milyenek legyenek, milyen élményeket nyújtsanak a vendégeknek, a makóiak is elmondhatják a véleményüket – mondta el Farkas Éva Erzsébet polgármester pénteken a fürdő bővítését megelőző konzultációról. A sajtótájékoztatón ott volt Weszelyné Véghseő Henriett önkormányzati képviselő, Nagy Jenő igazgatósági tag és a Hagymatikum első embere, Gergely Gábor is.Az elhangzottak alapján ez nem álkonzultáció lesz, hiszen a kérdésekre április 16-áig lehet válaszolni, a beruházás végleges tervei pedig csak júniusban készülnek el. Az észrevételeket tehát lesz idő beépíteni. A hat kérdés közül az utolsó ráadásul nyitott, azaz olyan, amire válaszként bármilyen javaslat tehető. A makóiak hamarosan levélként kapják meg a kérdőívet, amit aztán kitöltve bedobhatnak egy gyűjtődobozba a városházán, a sportcsarnokban, a Hagymaházban vagy a fürdőben. A város honlapján online is kitölthető – próbaképpen megtettük, egyszerű.A fürdő bővítésére – mint megírtuk – 6,4 milliárdot kap Makó központi támogatásként, a Makovecz-örökség ápolásának jegyében. Az elképzelések között szerepel egy új családi élményzóna, háromcsúszdás csúszdatorony, egy új külső termálmedence, fedett sportmedence, külső öltöző és napozó, valamint egy, az utcáról is látogatható büféudvar. Az építkezés várhatóan ősszel indul.