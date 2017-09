Mégsem lesz tüntetés a makói Honvédért

Járdafelújítás a makói Honvédban idén májusban. Fotó: Szabó Imre

Elmarad az a demonstráció, amit a Honvéd városrészben élők érdekében akart szervezni a makói Móra Ferenc. A tüntetés ötletét lapunkban jelentette be két hónappal ezelőtt (2017. június 22.: Móra most Honvédért tüntetne ). Akkor azt mondta, erre azért van szükség, mert az ott élőket becsapták a választáskor tett ígéretekkel – egyébként személyes kötődése is van Honvédhoz, édesapja ott élt.

A hummeres gázoló megfékezéséért állami kitüntetésben is részesített, városszerte ismert férfi most ezzel szemben úgy nyilatkozott: okafogyottá vált a tüntetés. A Honvédban élők ugyanis úgy tájékoztatták, az ígért beruházások egy része, például a járdák építése, a romházak rendbetétele megkezdődött. A szervezés időszaka alatt a demonstrációról nem tett bejelentést, így azt visszavonnia sem kell.Móra egyébként májusban egy másik megmozdulással került a figyelem középpontjába: civil tüntetést hívott össze a József Attila Gimnázium azóta leváltott igazgatója, Rója István mellett. Ma már, mondja, ezt sem rendezné meg. A direktort mint független értelmiségit támogatta, időközben azonban Rója az MSZP parlamentiképviselő-jelöltje lett. Móra ezt értetlenül fogadta, és csalódásként élte meg.