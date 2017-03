Megszavazták az új makói ösztöndíjat

Megírtuk: a cél a hiányszakmákat tanuló diákok támogatása. A városi költségvetésből idén várhatóan 10 milliót különítenek el támogatási keretként, amiből 60 diák kaphat pályázati alapon fejenként legfeljebb havi 30 ezer forintot 2 éven át – a pályázatot áprilisban fogják meghirdetni. Török Miklós (DK) javasolta, a feltételek között szerepeljen az is, hogy annyi ideig Makón kelljen maradni a nyerteseknek, ameddig a támogatást kapták.A jegyzői iroda vezetője, Szabó Sándor erre azt mondta, a városnak nem szándéka a röghöz kötés, ez életszerűtlen volna, és csökkentené a pályázati kedvet. A testület végül az eredeti tervezetet szavazta meg.Töröknek volt még egy kifogása, méghozzá az ellen, hogy a város a főtéri Csipkesor egyik helyiségében ifjúsági centrumot nyisson. Szerinte ilyen már van, a 46 millióból kialakított ifjúsági klub, és azt is felrótta, hogy az irodavezető, a makói ifjúsági referens tudomása szerint a Fidelitas helyi elnöke is egyben. Itt már Farkas Éva Erzsébet polgármester is közbeszólt, és kérte, hogy a képviselő tájékozódjon, mielőtt téves információkat közöl. Az ifjúsági referensről mondottakat erre Török vissza is vonta. A polgármester azt is elmondta: hamarosan felújítják az egykori Páger mozit, amely főként a fiatalokat megcélzó kulturális centrumként fog működni, és az ifjúsági iroda csak addig lesz a főtéren, amíg ez a beruházás be nem fejeződik.A képviselők ezenkívül döntöttek arról, hogy a területen hamarosan induló építkezésre tekintettel mérséklik a Hagymatikum bérleti díját, adnak kölcsön félmilliót a román nemzetiségi önkormányzatnak a Szent György-napi bál megrendezésére, és hogy a város több környező településsel együtt benyújt egy félmilliárdos pályázatot szakemberek képzésére, fiatalok felzárkóztatására.