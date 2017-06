Halász Mihály már várja, mikor lesznek emberibbek a körülmények a háza előtt. Fotó: Szabó Imre

A makói Hajnal, illetve az Erdélyi püspök utca sarkán áll az a ház, amelyben Halász Mihály lakik. Az épület és az úttest között van egy elég széles sáv, emiatt az autósok – önkényesen – parkolót tapostak ide maguknak. Forgalmas helyről van szó: a közelben üzletek vannak, egy óvoda is, de a piac egyik bejárata ugyancsak a Hajnal utcában van, ezért különösen a vásári napokon nagy a jövés-menés a vadparkolóban, a fűből szinte semmi nem maradt. – Jó lenne, ha nem állnának itt meg az autók, de tisztában vagyok vele, hogy kevés a hely, megértem. De ha már így van, szeretném, ha a parkoló rendezett lenne – mutatott körbe a nyugdíjas lakatos.

Úgy tűnik, a kéréssel nyitott kapukat dönget. Hadik György önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP), akinek a javaslatára, mint megírtuk, éppen átszervezik a makói közlekedés rendjét, azt mondta lapunknak, hamarosan megszelídítik a vadparkolót. Pontos időpontot nem tudott mondani, de úgy fogalmazott, még a közlekedésszervezés első szakaszában – erről pedig már korábban megírtuk, őszig tart. Az elképzelések szerint a területet nem zúzottkővel terítik be, mert az is felverődhet a kocsik kerekei alól, hanem szilárd burkolattal látják el. Ezzel együtt azt is meg fogják oldani, hogy közvetlenül a sarokra ne tudjon parkolni senki, ez ugyanis szabálytalan és balesetveszélyes is.